Le diplomate Laurent Bigot critique vertement sur RFI la politique des chefs de guerre français au Mali et en Centrafrique

Le 13 mai sur RFI, l'ancien diplomate du Quai d'Orsay, Laurent Bigot, a critiqué vertement la politique de l'ex-chef de guerre Hollande au Mali et en Centrafrique. Alors que les médias propagandistes d'Etat annoncent à loisir, en écho avec la propagande militaro-élyséenne ( Vème République oblige) que l'opération au Mali est un succès, Bigot la considère clairement comme un échec. Ce diplomate qui avait été viré du Quai d'Orsay en 2012 pour avoir prédit, lors d'un colloque, la chute du potentat françafricain, Blaise Compaoré sait de quoi il parle.



Bigot a qualifié le Mali de pays "gangrené par la corruption". Il a affirmé sur RFI, selon le Canard enchaîné (Macron en zone de guerres djihadistes 17.05.17), "que les objectifs poursuivis par l'intervention française au Sahel ne seront jamais atteints, que l'échec était patent, et le niveau de violence, considérable au Mali comme en Centrafrique. Selon lui, une absence de vision politique et stratégique est à mettre au débit de nos chefs de guerre, d'autant que les militaires français sont parfois considérés au Sahel comme une armée d'occupation".