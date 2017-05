« Le Monde » et les documents des « MacronLeaks » (Le Monde)

A quelques heures de la fin de la campagne officielle, vendredi 5 mai, des milliers de documents internes attribués à la campagne d’Emmanuel Macron ont été publiés sur Internet. Le Monde a pu consulter une partie de ces documents, issus d’un piratage massif de boites mails personnelles et professionnelles de cadres du mouvement.

Quelle que soit l’origine du piratage, la publication de ces documents à deux jours du deuxième tour, dans la période de réserve qui interdit aux candidats et à leurs soutiens de s’exprimer, vise clairement à perturber le processus électoral en cours.

Le Monde ne publiera le contenu d’aucun de ces documents avant le deuxième tour. D’abord parce que le volume de documents piratés - quinze gigaoctets de fichiers - rend leur analyse, les recoupements et vérifications qui s’imposent dans tout travail journalistique, impossibles à conduire dans ce délai. Aussi, et surtout, parce que ces fichiers ont sciemment été publiés 48 heures avant le vote, dans le but manifeste de nuire à la sincérité du scrutin, à un moment où les principaux intéressés ont l’interdiction légale de répondre à d’éventuelles accusations.

Si ces documents contiennent des révélations, Le Monde, bien entendu, les publiera, après avoir enquêté, dans les respect de nos règles journalistiques et déontologiques, sans se laisser instrumentaliser par le calendrier de publication d’acteurs anonymes...



