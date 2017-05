Le Parti travailliste promet de stopper le financement de la guerre criminelle saoudienne soutenue par les Etats-Unis au Yémen (TeleSur)

Ce mouvement serait un changement important pour le parti travailliste, étant donné son soutien historique aux guerres impérialistes, particulièrement sous la direction de l'ancien premier ministre et criminel de guerre Tony Blair.



Sous la direction de Jeremy Corbyn, activiste anti-guerre de longue date, le parti social-démocrate du Royaume-Uni, le parti travailliste britannique, a promis vendredi de suspendre toutes les ventes d'armes en Arabie Saoudite si Corbyn était élu lors des élections du 8 juin...



