Le président de la Bolivie Evo Morales explique comment son pays a retrouvé sa souveraineté (Russia Insider)

La Bolivie est l’un des rares pays sur terre ayant encore les « cojones » pour dire les choses telles qu’elles sont.

Nous avons été témoins, le mois dernier, de certaines déclarations pleines de vérité que nous attendions tous quand l’ambassadeur de la Bolivie à l’ONU a déconstruit le charabia de Nikki Haley au Conseil de sécurité: « Maintenant, les Etats-Unis croient qu’ils sont les enquêteurs, qu’ils sont les procureurs, les juges et ils sont les bourreaux … les actions unilatérales sont des actions impérialistes. Les États-Unis ne sont pas intéressés par le droit international; Ils l’ignorent quand il ne leur convient pas ».

Mais c’était juste un tour d’échauffement.

Lors d’un discours prononcé la semaine dernière pour le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des autochtones, le président de la Bolivie Evo Morales a averti que les banques « contrôlaient le monde » et a exhorté les pays à rejeter le militarisme des États-Unis et la servitude financière.

Voici quelques faits saillants:

La crise financière a été générée par les banques. Ce sont elles qui contrôlent le monde. Elles contrôlent le système financier. Elles sont le véritable gouvernement du monde. Il n’y a pas d’élection pour elles, mais elles continuent néanmoins à gouverner.

Il est de mon devoir de vous informer de ce que nous avons réalisé en Bolivie. Grâce à l’éveil des consciences au sein de notre peuple, et des organismes sociaux, nous avons retrouvé notre identité, et par là, notre dignité et notre souveraineté. Nous avons récupéré notre terre et notre espérance. Et nous sommes en train de le transformer en une réalité quotidienne.

Et la Bolivie, avec une grande fierté, est en mesure d’affirmer que, aujourd’hui, nous sommes 100 pour cent alphabétisés.

Nous n’avons pas de bases militaires américaines sur notre territoire. La Bolivie est libre vis-à-vis des fonds monétaires et nous pouvons définir notre propre politique monétaire sans aucune ingérence extérieure.

La Bolivie est libre vis-à-vis des doctrines et des bases militaires étrangères. Il est très important pour nous d’avoir le contrôle de nos propres ressources naturelles.

Ce que nous avons réalisé dans un pays comme le mien est un exemple de ce que nous sommes en mesure de faire au niveau mondial.