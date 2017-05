Le Qatar a octroyé 1,5 milliard de dollars à Daech (Press TV)

Le Qatar a versé des sommes colossales aux daechistes en Irak et en Syrie : le prix des armes qui ont été livrées entre 2015 et 2016 aux terroristes en Irak et en Syrie via les pays de l’Europe de l’Est est estimé à quelque 1,5 milliard de dollars.

Selon un rapport élaboré par les experts du Centre de recherche et de documentation de Sarajevo, en Bosnie, des sommes colossales ont été dépensées par le Qatar en vue d’acheter ces armes et la Turquie a facilité l’acheminement des convois les transportant jusqu’aux zones de combat.

« Les Balkans ont été pendant les deux dernières années une plaque tournante de la contrebande d’armes avec la coopération du service de renseignement turc. Ces armes, qui ont été achetées par le Qatar, ont été transférées par les réseaux de la mafia turque jusqu’aux zones déjà désignées par Ankara », lit-on dans ce rapport.

En puisant dans la baguenaude ronflante des Qataris, la Turquie a acheté une bonne quantité d’armes aux terroristes de Bulgarie, de Slovaquie, de Roumanie, de République tchèque et de Bosnie. Ces convois comprenaient divers types d’armes.

Selon ce rapport, les intermédiaires qui ont fait ces transactions en faveur des terroristes jouissaient du feu vert de leurs pays respectifs pour livrer ces armes aux groupes takfiristes opérant en Syrie, en Irak et dans d’autres zones au Moyen-Orient.