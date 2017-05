Le SMS assassin de Mélenchon au PC (Canard enchaîné)

C'était le 4 mai, Jean-Luc Mélenchon vient de capitaliser sept millions de voix sur son nom. Le candidat de la France insoumise ne décolère pas contre ses alliés communistes, qu'il soupçonne d'avoir plombé sa campagne, l'empêchant de se qualifier pour le second tour de la présidentielle. Il l'écrit à 9h30, dans un SMS rageur adressé au secrétaire national du PCF, Pierre Laurent.



Le voici tel quel :



"Vous créez la confusion dans tout le pays en vous appropriant mon portrait et mon nom sans parler du logo Front de gauche ! Bravo l'identité communiste ! Tout ça pour après des mois d'injures et de manoeuvres pouf (sic) saboter ma campagne. Et vous recommencez ! Vous êtes la mort et le néant. Dix mois pour me "soutenir", dix minutes pour soutenir Macron. Sans oublier les accords que vous ne respectez pas. J'en ai assez. Je vais donc annoncer notre rupture politique dès mon retour à Paris. Et je vais dire pourquoi."...



