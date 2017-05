Législatives : Dieudonné se présente en Essonne face à Valls (Le Parisien)

Après le chanteur Francis Lalanne, c'est Dieudonné qui va se présenter aux élections législatives en Essonne. Il sera le suppléant de Nolan Lapie, le jeune homme qui avait giflé Manuel Valls en Bretagne.

L'humoriste controversé Dieudonné vient allonger la liste des candidats déclarés aux législatives en Essonne. Trois témoins ont croisé le comédien et son équipe à la préfecture d'Evry, ce mercredi après-midi, dans les étages où se trouvent les bureaux chargés d'enregistrer les candidatures à l'élection des 11 et 18 juin.

«J'étais en train de déposer le dossier de mon mandataire financier et, quand je suis sorti du bureau, je suis tombé sur Dieudonné et son équipe, ils étaient trois», raconte Antoine Pavamani, candidat La République en Marche sur la 8e circonscription de l'Essonne (Yerres - Montgeron).

Dieudonné compte se présenter sur la 1e circonscription (Evry - Corbeil), celle du député PS sortant… Manuel Valls !...

Lire la suite