Législatives : En Marche ! renonce à présenter un candidat face à Philippot (FN) à Forbach (Loractu.fr)

Le mouvement d’Emmanuel Macron renonce à présenter un candidat aux législatives dans la circonscription de Forbach (Moselle) où se présente le vice-président du FN Florian Philippot. Pour la première fois, cette circonscription pourrait basculer à l’extrême droite au vue des scores du FN aux dernières élections notamment à la présidentielle. L’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon a renoncé à porter les couleurs d’En Marche.

Le mouvement La République en Marche a renoncé à présenter des candidats dans 55 circonscriptions notamment où il a jugé que des candidats du PS ou des Républicains étaient compatibles avec la ligne politique d’Emmanuel Macron. Face à Manuel Valls, à Bruno Le Maire, Stéphane Le Foll (PS), dans la Sarthe, de Myriam El Khomri (PS) à Paris, de Thierry Solère (LR) dans les Hauts-de-Seine ou encore de Franck Riester (LR) en Seine-et-Marne. Quand il était en campagne pour la présidentielle, Emmanuel Macron avait pourtant indiqué qu’il présenterait des candidats dans chacune des 577 circonscriptions.

Du côté de Forbach, le mouvement a jeté l’éponge alors que la 6ème circonscription de Moselle peut être gagnée par le FN en juin prochain avec la candidature de Florian Philippot, vice-président du FN de plus en plus ancré dans la région. Même s’il est absent du terrain en ce début de campagne, préférant les plateaux de télévision et les studios de radio, le numéro 2 du Front national qui avait perdu aux législatives de 2012 affrontera un candidat PS, Les Républicains ou encore Insoumis mais pas de candidat du mouvement d’Emmanuel Macron. Une chance pour Florian Philippot dans cette circonscription où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle et a frôlé la majorité des voix au second tour en réunissant 48,64% des voix...

