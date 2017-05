La famine et la guerre brutale de deux ans effectuée par les Saoudiens au Yémen (avec le soutien des Etats-Unis, d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne) qui a tué plus de 10.000 civils n'ont pas été mentionnées une seule fois dans les déclarations sur l'accord de 300 milliards de dollars passé par l'Arabie Saoudite avec les Etats-Unis...

Source :

- Fair.org Arms Deal Stories Omit War Crimes Arms Will Be Used For