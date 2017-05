Les fuites sur l'attentat de Manchester qui rendent furieuses les autorités britanniques

Selon l'AFP, les autorités britanniques seraient furieuses des fuites diffusées dans la presse et par les gouvernements concernant l'attentat de Manchester qui a vu un kamikaze se faire exploser lors d'un concert d'Ariana Grande le 22 mai 2017.



D'après l'AFP ces fuites concerneraient notamment l'identité du terroriste, son parcours et des photos évoquant la bombe puissante et sophistiquée utilisée par le ou les terroristes.



"Le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb, affirmant ne savoir "que ce que les enquêteurs britanniques nous ont appris", révélait que le kamikaze présumé de l'attentat était "sans doute" passé par la Syrie et avait des liens "avérés" avec le groupe Etat islamique.

Plus tard dans la journée, le New York Times a révélé que la bombe détonée par un jeune kamikaze à Manchester lundi soir était puissante et sophistiquée et a publié en exclusivité huit photos montrant différents éléments de l'engin explosif.

Ces photos auraient été prises par des enquêteurs de la police et, selon des sources gouvernementales britanniques, transmises à leurs homologues américains qui les auraient fait fuiter."

Pour les services anti-terroristes britanniques, ces fuites ont "déstabilisé" l'enquête. Un porte-parole a souligné l'importance des relations avec les services d'autres pays et de leur coopération. Mais "quand cette confiance est rompue, cela déstabilise ces relations, sape nos enquêtes et la confiance des victimes, des témoins et de leurs familles", a-t-il déploré.

"Le dommage causé est encore plus grand quand cela porte sur la divulgation non autorisée de preuves potentielles en plein milieu d'une enquête anti-terroriste importante", a-t-il ajouté.



Source :

- AFP Attentat Manchester: Londres "furieux" des fuites dans d'autres pays