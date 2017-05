Les médias US au front contre Trump. Révélations en série dans la presse américaine (Arrêt sur images)

Après le Washington Post, le New York Times. Depuis plus d'une semaine, la presse américaine enchaîne les révélations embarrassantes sur Donald Trump. Dernière en date: le président américain aurait suggéré à son ancien directeur du FBI, limogé par ledit président la semaine dernière, qu'il abandonne l'enquête contre l'ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, soupçonné de liens avec la Russie. L'éventualité d'une destitution (la fameuse procédure d'impeachment) fait son apparition.

"J'espère que vous allez laisser tomber". Mardi 16 mai, le New York Times a dévoilé l'existence d'une note de synthèse de l'ancien directeur du FBI James Comey, brutalement renvoyé par Trump le 9 mai, qui résumait une réunion entre Comey et le président le 14 février dernier. Le président aurait incité Comey à abandonner l'enquête ouverte contre l'éphémère conseiller à la sécurité nationale, poussé à la démission le 13 février. Flynn a quitté le gouvernement pour avoir omis de mentionner des appels avec l'ambassadeur russe pendant la campagne, et le FBI enquête sur des liens possibles entre Flynn et la Russie, qui auraient pu interférer dans la campagne présidentielle de Trump. D'après le New York Times, Trump aurait déclaré: "J'espère que vous pouvez vous sentir libre de laissez tomber ça, de laisser tomber Flynn". Il aurait également condamné les fuites dans les médias concernant l'enquête sur d'éventuelles interférences de la Russie dans les élections américaines et aurait suggéré à Comey de réfléchir à faire incarcérer les journalistes coupables de fuites des informations classifiées.

Article du New York Times, 16 mai 2017

Cette révélation, énième coup de tonnerre médiatique, n'est que le dernier en date d'une longue série. Le 9 mai dernier, comme nous le racontions, Trump limoge le directeur du FBI, Comey, officiellement à cause de sa gestion controversée de l'affaire des e-mails d'Hillary Clinton (accusée d'avoir utilisé une messagerie privée non cryptée pour...