Les médias vous mentent sur la Macédoine. Les États-Unis sont en train d’y soutenir un coup d’état illégal (Russia Insider)

La narrative des médias : Des manifestants haineux ont pris d’assaut le parlement macédonien après que Talat Dzaferi, d’origine albanaise, ait été élu président du parlement pour la première fois.

La vérité: Les manifestants ont pris d’assaut le parlement parce que Dzaferi a été déclaré président du parlement d’une manière illégale, contraire à la Constitution dans le cadre d’un coup d’Etat en cours. Cela n’avait absolument rien à voir avec son origine ethnique.

image: http://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2017/05/Macedonia_Political_Crisis_03673-16260.jpg

Même si Dzaferi a été « élu » de manière irrégulière, les États-Unis et l’UE ont déjà déclaré qu’ils reconnaissaient sa nomination. Cela ouvre maintenant la voie pour les partis albanais ethnique et le plus petit des deux principaux partis macédoniens (sociaux-démocrates) pour proclamer un gouvernement sans le feu vert du Président de la République requis par la Constitution.

Ce dernier a bravé la pression des Etats-Unis et de l’UE de permettre aux sociaux-démocrates de former un gouvernement minoritaire, sans le parti VMRO-DPMNE qui a obtenu une victoire relative aux élections, jusqu’à ce que leurs dirigeants abandonnent leur soutien à la plate-forme de Tirana. La plate-forme Tirana est un pacte entre les sociaux-démocrates et les partis albanais de Macédoine établi à Tirana, en Albanie sous le parrainage du Premier ministre de l’Albanie, Edi Rama, pour transformer la Macédoine en état albanais et macédonien binational. Dans cet accord, tout ce qui concerne la Macédoine, de son drapeau jusqu’à son nom même, devrait être renégocié avec la minorité ethnique albanaise.

Les Albanais bénéficient déjà d’un statut en Macédoine dont les Russes d’Estonie et de Lettonie ne peuvent même pas rêver. Leur langue est officielle là où ils forment plus de 20 pour cent de la population, et dans la culture politique de la Macédoine le vainqueur relatif des élections entre les partis albanais est toujours invité à participer à la coalition gouvernementale. (Mais maintenant, les Etats-Unis et l’UE veulent découper la partie gagnante parmi la majorité macédonienne – Ce que le Président est en fait prêt à faire, mais seulement si les perdants, les sociaux-démocrates, abandonnent la plate-forme Tirana)

Marko Marjanović

Traduction : Avic – Réseau International