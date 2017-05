Les miliciens soutenus par les Etats-Unis attaquent l'armée syrienne sur l'autoroute Damas-Bagdad, la Russie répond par des bombardements (Southfront)

Les miliciens soutenus par les Etats-Unis attaquent l'armée syrienne sur l'autoroute Damas-Bagdad, la Russie répond par des bombardements Article originel : US-backed Militants Attack Syrian Army At Damascus-Baghdad Highway. Russia Responds With Airstrikes South Front

La coalition de groupe de miliciens soutenue par les États-Unis, connue sous le nom d'armée syrienne libre (ASL), a commencé une attaque à grande échelle sur les positions de l'armée arabe syrienne (AAS) aux alentours du triangle de Zaza à l'autoroute de Damas-Bagdad dans le désert syrien du Sud-Est. L'attaque a été surnommée "la terre est le nôtre".



En outre, des sources pro-miliciennes ont déclaré que l'ASL avait reçu une assistance significative incluant des armes des Etats-Unis et d'autres pays. L'assistance apportée avait pour but d'augmenter les capacités militaires de l'ASL avec une attaque sur l'AAS dans les déserts de Homs et de Damas.

Les groupes d'Assoud Al-Sharkia Assoud et les bataillons d'Ahmed al-Abdu et Liwa’ Maghawir al-Thawra soutenus par les États-Unis ont attaqué les positions de l'AAS dans le triangle de Zaza avec des roquettes et ont allégué que l'AAS s'est retirée de plusieurs zones. Cependant, selon des rapports de terrain, il semble que ces allégations soient fausses.