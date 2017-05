Les pauvres sont... de plus en plus pauvres, alerte l'Observatoire des inégalités (La Tribune)

Revenus, patrimoine, emploi, éducation, modes de vie, territoires, accès à la santé... Quel est l'état des lieu des inégalités en France ? C'est tout l'objet de ce second rapport (le premier a été publié en 2015) extrêmement complet publié par l'Observatoire des inégalités, un organisme totalement privé ne bénéficiant d'aucune subvention publique et soutenu par divers donateurs et contributeurs*. Ce rapport s'applique à expliquer où en sont les inégalités en France. Quels sont les domaines où elles augmentent et ceux où elles diminuent... Et, le moins que l'on puisse dire, est que la situation est très contrastée. Mais quelques chiffres clés donnent le ton : les 10% les plus fortunés détiennent 47% du patrimoine; un actif sur quatre est en situation de mal-emploi; 60% des élèves enfants d'ouvriers non-qualifiés sortent du système scolaire sans diplôme, contre 9% des enfants d'enseignants...



Lire la suite