Les soldats US s'installent à Simalka (Pars Today)

Les soldats US s'installent à Simalka

200 soldats et conseillers américains munis d’armes et de munitions seraient déployés au point de passage de Simalka afin de soutenir les forces kurdes.

Selon Farsnews, des sources bien informées ont annoncé que plus de 100 convois militaires composés de blindés, d’armes et de chars ont franchi les frontières syriennes et irakiennes à destination des régions sous contrôle des Kurdes, au nord de Raqa afin de soutenir les forces kurdes dans la lutte contre Daech.

Les sources d’informations ont également fait état du déploiement de 200 soldats et conseillers américains dans les régions sous contrôle des Kurdes.

Selon la chaîne d’information Al-Manar, des munitions en quantité et de nombreux blindés ont été déployés au point de passage de Simalka.

Simalka est un passage frontalier qui relie le Kurdistan irakien aux régions où sont installées la majorité des forces kurdes du nord de la Syrie.

Ce déploiement aurait pour objectif de fournir une aide américaine aux Forces démocratiques syriennes.

Selon certaines sources, les forces américaines auraient été témoins des attaques terroristes contre des civils fuyant vers la région de Rajam al-Salibi.