Libye: Paris veut "renforcer" son action (AFP)

La France envisage un "renforcement" de son action aux plans politique et sécuritaire en Libye, plongée dans le chaos et en proie à la menace terroriste, a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères.

"En lien avec nos partenaires européens et les pays voisins de la Libye, la France étudiera les modalités du renforcement de son action politique et de sécurité, en vue du redressement des institutions libyennes et notamment d'une armée capable de défaire les terroristes", a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, sans plus de détails.

"La Libye a besoin de bâtir une armée nationale, avec la participation de toutes les forces qui luttent contre le terrorisme à travers le pays, incluant celles du général Haftar, sous l'autorité du pouvoir civil", a-t-il souligné...

