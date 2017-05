Libye : qui sont les forces spéciales Rada, ces puissants salafistes de Tripoli qui ont capturé le frère du kamikaze de Manchester ? (JAI)

Le frère du kamikaze de Manchester a été arrêté par une milice loyale au gouvernement de Fayez al-Sarraj. Mais ces combattants présentent un visage qui inquiète beaucoup de Libyens.

La photographie a été publiée, le mercredi 24 mai, sur la page Facebook des Forces spéciales Rada : on y voit le logo du groupe – un aigle tenant un sabre dans ses griffes, encadré par deux M-16 et le drapeau libyen sur le corps -, et devant, fait prisonnier, Hachem Abedi, frère de Salman Abedi, le kamikaze de l’attentat de Manchester du 22 mai. Le cliché a vite fait le tour du monde...

