Macron & Dupont-Aignan : Comment la bourgeoisie franco-américaine formate les dirigeants qu’elle choisit (Ledesordre)

Le programme Young Leaders de la French-American Foundation a un rôle clé dans la collaboration entre la France et les Etats-Unis. Il rassemble 400 dirigeants issus du monde de l’entreprise, de la haute fonction publique, de l’armée, des médias et de la recherche. Chaque année depuis 1981, une vingtaine de français et américains âgés de 30 à 40 ans et appelés à jouer un rôle important dans la société sont sélectionnés par un jury en France et aux Etats-Unis. (voir site FrenchAmerican)

Cette fondation a formaté avant que qu’ils ne soient connus du grand public des personnages tels que François Hollande en 1996, 16 ans avant qu’il ne soit élu président de la république française, Alain Juppé en 1981, 35 ans avant qu’il ne soit favori à la primaire de la droite, Emmanuel Macron en 2012, et même Nicolas Dupont-Aignan en 2001. Pour la petite histoire notons également Arnaud Montebourg en 2000, Nathalie Kosciusko-Morizet en 2006 et bien d’autres comme Laurent Wauquiez. Même les Clinton y sont passés en 1984, bien avant leurs candidatures aux élections présidentielles aux Etats-Unis. Rappelons que cette fondation ne retient que 20 candidats par an. Quel flair !

Pour ces dernières élections cette fondation avait trois fers au feu. Alain Juppé, favori de la primaire de la droite, Manuel Macron, jeune inconnu porté par la grande bourgeoisie et aujourd’hui alors que l’hypothèse Marine Le Pen se développe, voici Nicolas Dupont‑Aignan qui pourrait être premier ministre.

Le capital et l’impérialisme savent s’organiser. A nous de les combattre !

le.desordre