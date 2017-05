MacronLeaks. Un communiquant de France 24 fait du Russiabashing tandis que des experts pointent la responsabilité de réseaux d'extrême droite étatsuniens (Vidéo)

Invité par France 24, Mounir Mahjoubi, responsable numérique de la campagne de Macron, n'a pas confirmé que les MacronLeaks étaient liés à la Russie malgré un présentateur qui essaye à tout prix de lui faire dire que la Russie est impliquée (cf. Vidéo ci-dessous à 3'50").

D'ailleurs le communiquant de France 24 appelle le responsable numérique de Macron par son prénom, une familiarité surprenante : (à 1'28) "Il y a vraiment là un véritable danger pour vous Mounir".



Finalement, sous la pression, le responsable numérique d'En Marche, "Mounir" finit par aller dans le sens du communiquant de France 24 :



- Mounir Mahjoubi (MM) : "La Russie, si c'est d'elle dont on veut parler...

- présentateur : "Oui"

- MM : "...là où elle est apparente c'est plutôt sur les réseaux sociaux et les médias officiels. Sur les attaques techniques, on ne peut pas directement dire cela vient de là..."

- Présentateur : "Ah bah le FBI américain l'a dit en ce qui concerne les attaques contre le parti démocrate, il a dit que cela venait de la Russie. Vous pourriez très bien faire l'objet aussi d'une attaque."

- MM. : "On pourrait totalement faire l'objet d'une attaque c'est vrai. Par contre ce que je peux vous dire d'un point de vue officiel sur les réseaux et dans les médias, les attaques répétées sur notre programme sur notre candidat viennent de médias qui appartiennent à la Russie."

- Présentateur : "Voilà, alors qu'est-ce qui les dérangent pourquoi ils (Russes) vous attaquent et sur quoi ils vous attaquent en particulier..."



Cela s'appelle forcer le réel !

Il semblerait selon des experts que le piratage soit lié au réseau d'extrême droite étatsunienne mais sans doute cette part de la vérité intéresse moins certains médias atlantistes ?



- RTBF Macronleaks: un piratage signé par l'extrême-droite américaine selon un expert