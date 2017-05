Malgré ses 10 600 000 voix, la patronne du FN est KO debout, et le parti déchiré, prêt à la baston. (Canard enchaîné)

Babord ou tribord ? Le Paquebot FN prend de la gîte. Malgré ses 10 600 000 voix, la patronne est KO debout, et le parti déchiré, prêt à la baston. Canard enchaîné, 17.05.15

Communiqué officiel du FN : "Marine Le Pen retrouve aujourd'hui la présidence du Front national." Ainsi claironnait, le 15 mai, Steeve Briois, l'éphémère remplaçant de la patronne. Traduction : tout baigne, le parti est en ordre de marche. Voilà pour la façade. Car, en vérité, l'arrière-boutique du fier ex-"premier parti de France" a des allures de champ de bataille...

La cheftaine héroïque est au fond du trou. Terrée chez elle, elle poste mollement un tweet par semaine. La nièce conquérante, Marion Maréchal-Le Pen, a claqué la porte. Le second en chef, Florian Philippot, fait du chantage à la démission. A la base, libéraux et souverainistes s'étripent façon sudistes contre nordistes. La coalition avec Dupont-Aignan a volé en éclats, et, pour couronner le tout, les stratèges du Front encore debout n'excluent pas un report à février 2018 du congrès censé entériner les "changements profonds" du parti, à commencer par le changement de son nom...

