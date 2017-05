Malkovich : Le Monde condamné en appel pour diffamation. Le comédien "jeté en pature" dans l'affaire Swissleaks (Arrêt sur images)

Pan sur le bec du Monde... une deuxième fois. Mercredi 24 mai, Le Monde et ses journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont été condamnés définitivement en appel pour diffamation à l'encontre de l'acteur John Malkovich. En 2015, l'acteur avait été épinglé en tête d'un article sur le "Gotha des évadés" fiscaux dans le cadre des Swiss Leaks : il aurait, selon les journalistes, disposé d'un compte en Suisse caché. Malkovich avait répliqué en attaquant le journal pour diffamation, arguant que son compte était clos depuis 1999. Après une condamnation en première instance en octobre 2016, la justice a confirmé en appel que les journalistes et le journal devront payer 10 000 euros de dommages et intérêts à l'acteur.

Swissleaks, dernier épisode. La Cour d'appel de Paris a confirmé, mercredi 24 mai, la condamnation du journal Le Monde, pour avoir affirmé à tort que l'acteur John Malkovich détenait un compte caché en Suisse. L'avocat du Monde, Me Christophe Bigot, s'est dit "très choqué" par une décision qu'il dit "totalement excessive". L'un des deux avocats de la partie civile, Me Julia Minkowski, s'est en revanche félicitée de la décision, en épinglant la "légèreté confondante" de l'enquête des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme.

Rembobinons : en février 2015, les deux journalistes d'investigation "stars" du Monde Davet et Lhomme publient une série d'articles sur un système de fraude fiscale encouragé par la banque HSBC, via sa filiale suisse. Le nom de personnalités étrangères et françaises impliquées y est dévoilé... dont John Malkovich. Dans Le Monde du 10 février 2015, l'acteur y est mentionné à deux reprises (comme nous vous le racontionsici) : ci-dessous, dans un article de synthèse sur l'article, qui assure que l'acteur pourrait être "embarrassé" par les révélations du journal.

Puis, une deuxième fois, dans un encadré intitulé "Le Gotha des évadés" où les journalistes indiquent qu'il "a déclaré n'avoir pas connaissance du compte à Genève qui porte son nom."

Le 18 mai 2015, son avocat Me Hervé Témime réplique dans un communiqué : non seulement, affirme-t-il, le compte de son client en Suisse est cloturé depuis 1999, et il n'était pas chez HSBC, mais dans une banque...