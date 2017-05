Mélenchon en parachute doré à Marseille (Canard enchaîné)

Le parachuté de Marseille a le mistral dans le dos. Vendredi 19, le guide suprême des insoumis, fraîchement descendu du TGV, déboule en vedette au milieu des gamins de la cité des Rosiers. Le discours est calibré :

"Honte à ceux qui n'ont pas voulu de vous, pour votre religion ou votre couleur !" s'étrangle Mélenchon sur son talus. A ses pieds, un type seul, qui n'a eu droit ni à un regard ni à un bonjour du candidat, applaudit mollement. C'est ce malheureux Gérald Souchet, que Méleuche a écrasé en atterrissant sur le Vieux-Port...



Ce prof quadra avait passé des mois à courir les "groupes d'appui", les "assemblées de circonscription" et les "associations citoyennes", et à monter les Nuits debout marseillaises. Le 10 janvier, au terme d'un émouvant processus démocratique, l'insoumis Souchet était fièrement investi dans la 4ème circonscription. Et puis...



