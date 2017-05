Mélenchon fossoyeur du PCF ou stratégie suicidaire du PCF ?

Mélenchon semble avoir réussi là où ses amis trotkystes Besancennot, Poutou, Laguiller, Artaud ont échoué. A savoir laminer le Parti communiste aux élections au point que ce parti pourrait disparaître de la représentation nationale. L'étrange stratégie de Pierre Laurent qui a consisté à se rassembler derrière Mélenchon au point de renoncer à lancer une candidature au sein du PCF a fait long feu. Après avoir benoitement marché dans le sillage de la France insoumise, le PCF se retrouve sans leader pour les législatives et lorsqu'il essaye d'utiliser les photos de Mélenchon (qu'ils ont servi aveuglément aux Présidentielles) pour lancer leur campagne législative, la France insoumise leur promet des procès à la pelle. De même la France insoumise, aux dernières nouvelles, n'entendait pas faire d'alliance avec le PCF pour les législatives et présenter des candidats dans chacune des circonscriptions. On est en droit de se demander quels accords tacites ont pu être passé entre Mélenchon et Laurent pour légitimer une telle alliance à la Présidentielle ? Contrat de dupes ? A l'ex-socialiste les signatures de campagne et au communiste le déplumage ?



Le PCF, selon les sondages, atteindrait entre 1 et 2% d'intention de votes aux législatives contre 13% à la France insoumise. En perdant de sa visibilité durant les présidentielles, le PCF ira nu aux législatives et risque de perdre le peu de députés qu'il avait pour laisser les places au nouveau parti de Mélenchon. Mission réussie ?