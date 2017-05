Noirs nuages en Françafrique (Canard enchaîné)

Ils font belle figure, les alliés de la France en Afrique. Des dizaines de morts en Centrafrique à la suite d'affrontements entre milices chrétiennes et musulmanes. Des haines recuites, nées du coup d'Etat organisé en 2013 par des soldats issus de la minorité musulmane et soutenus par le Tchad. Un voisin dont le Président, Idriss Déby, et son régime dictatorial sont, eux, aussi, les protégés de la France. Paris entretient sur place un contingent de 950 hommes. Et Déby est un renfort de poids dans le dispositif antidjihadiste Barkhane, au Sahel.



Quant à la Côte d'Ivoire, dont le Président, Alassane Ouattara, doit beaucoup à l'appui militaire apporté par Sarkozy en 2010, elle est en plein chaos. Des mutineries de soldats paralysent les grandes villes...

