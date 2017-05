Photos Manchester : le Guardian accuse le New York Times (Arrêt sur images)

Le New York Times a publié, trois jours seulement après l'attentat de Manchester, plusieurs photos récoltées sur la scène du crime. Tandis que les services de renseignement et les politiques britanniques crient à l'irrespect, le Times se défend. Sur les questions de sécurité intérieure, pourtant, le quotidien se montre nettement plus prudent dès qu'il s'agit des États-Unis.





Le scoop n'a pas plu à tout le monde. Le 25 mai, le New York Times publiait plusieurs photos récoltées de la bombe qui avait fait, trois jours plus tôt, 22 morts et des dizaines de blessés. Aucun corps de victime visible, mais des restes du sac qui a explosé sur le dos du terroriste, ce qui ressemble à son détonateur, et plusieurs schémas du lieu du drame.

NYTimes.com, 24 mai 2017 (avec ci-dessus des photos du sac à dos qui a explosé)

Ces photos permettaient, selon les analystes du Times, de conclure qu'il s'agissait d'un engin artisanal "puissant, doté d'une charge ultra-rapide", fabriqué après "mûre réflexion et avec soin". Une bombe assez puissante pour propulser le torse du terroriste à plusieurs mètres de la zone de l'explosion, précise le quotidien, avec une carte de la scène du crime en illustration (voir ci-dessous).

Le scoop a été modérément apprécié outre-Manche. De la part du gouvernement britannique d'abord, en colère après la publication dans la presse américaine de photos récoltées dans la salle de concert, après l'explosion. Lors du sommet du G7, qui s'est tenu les 26 et 27 mai en Italie, la première ministre britannique, Theresa May, a ainsi critiqué des fuites qui, selon elle, ajoutaient à la douleur des proches des victimes et perturbaient l'enquête en cours. Frank Gardner, journaliste en charge des questions de sécurité sur la BBC, estime aussi que ces photos "témoignent d'un manque de respect déplorable" à l'égard des familles. Dans un communiqué...