Plan russe : Choïgou en Israël (Pars Today)

Selon les médias russes, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est entretenu avec son homologue iranien, le général Hossein Dehqan, au sujet des dernières évolutions en Syrie, au moment où une trêve élargie entre en vigueur dans quatre grandes provinces syriennes.

Ria Novosti, qui rapporte cette information, affirme que les entretiens portaient essentiellement sur les quatre zones de désescalade à mettre en place en Syrie, un plan élaboré par les Russes et signé à Astana par l’Iran, qui représente l’axe de la Résistance, et par la Turquie, qui représente les groupes armés.

Le ministre russe de la Défense a dans le même temps reçu son homologue turc Fikri Isik, également au sujet de ce plan.

Toujours d’après cette information, le général Choïgou s’apprête à se rendre dans les Territoires occupés palestiniens, où il entend rencontrer le ministre israélien des Affaires militaires et s’entretenir avec lui de l’initiative russe. L’une des quatre zones concernées par le plan russe se trouve dans le sud de la Syrie, région limitrophe du sud du Liban et du nord d’Israël. C’est une vaste zone qui couvre, entre autres, Quneitra, le Qalamoun et le Golan occupé, où Israël et la Jordanie agissent contre l’armée syrienne et le Hezbollah par terroristes takfiristes interposés. La visite de Choïgou en Israël intervient alors que le régime israélien a mené depuis 2011 plus de 20 frappes aériennes ou balistiques contre le territoire syrien.

Ces dernières semaines, plusieurs tirs de missiles israéliens ont d’ailleurs visé les positions de l’armée syrienne dans le sud de la Syrie. La dernière frappe, elle, a visé l’aéroport international de Damas. Ces attaques consécutives ont valu à Israël la convocation de son ambassadeur en poste à Moscou au ministère russe des Affaires étrangères. Avant son départ pour Israël, Choïgou a annoncé qu’il existe une très bonne coopération entre les renseignements russe, turc et iranien en Syrie, ce qui laisse entendre que le plan russe a des chances de réussir.

Depuis le 1er mai, la Russie a cessé de bombarder Idlib, Homs, la Ghouta orientale et le Sud syrien, soit les régions incluses dans le plan, tout en affirmant qu’elle n’hésiterait pas à reprendre ses raids à la moindre violation commise par les terroristes.

Quelque 42 000 terroristes se trouvent dans les quatre régions précitées, dont 14 500 à Idlib et 15 000 sur les frontières jordaniennes. Ces terroristes n’ont toujours pas officiellement donné leur feu vert à l’accord en question et attendent sans doute les ordres des parties qui les soutiennent (Riyad, Doha, Amman...). Le ministère russe de la Défense a très clairement annoncé dans un communiqué que la mise en place de ces zones ne signifiait nullement « la fin de la guerre contre le terrorisme », car l’armée syrienne « poursuivra ses opérations au sol contre les groupes armés même dans les régions concernées par la trêve ».