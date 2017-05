Pourquoi Trump récompense les crimes de guerre saoudiens au Yémen en vendant encore plus d'armes à l'Arabie saoudite ? (The Hill)

En octobre dernier, la coalition menée par l'Arabie saoudite a bombardé un hall où se tenait une cérémonie funéraire dans le capitale du Yémen, Sanaa, tuant et blessant des centaines de personnes.



"La scène fut catastrophique," selon un survivant. "Au-delà de ce que je peux vous expliquer ou décrire... Il y avait des corps brûlés et des cadavres partout dans le hall."



Peu après ce bombardement illégal, l'administration Obama a suspendu la vente de presque 400 millions de dollars d'armes en Arabie Saoudite.

Ce fut une reconnaissance que l'armée de la coalition au cours de sa campagne au Yémen avait dévasté le pays, avait tué des milliers de civils et avait porté ce pays au bord de la famine.

Après le bombardement des obsèques, des attaques aériennes illégales ont continué, mais la décision de suspendre les ventes d'armes a envoyé un message important aux Saoudiens. Le président Trump, a dès son premier voyage à l'étranger comme président, envoyé un message alternatif, profondément pénible.



En effet ce week-end à Riyad, Trump a annoncé plus de 100 milliards de dollars en contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite - presque autant que le Président Obama a autorisé pendant ses huit ans en fonction.



Les accords incluent des bombes de Raytheon, des systèmes de défense anti-missile et des véhicules de combat de Lockheed Martin et des armes dont les ventes avaient été suspendues...



Source :

- The Hill Why is Trump rewarding Saudi war crimes with more weapons?