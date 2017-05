Le président russe a déclaré que le gouvernement syrien allait contribuer au processus de la mise en place des « zones de désescalades » dans le nord de la Syrie.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont pris part mercredi 3 mai, à une conférence de presse conjointe, à Sotchi, en Russie.

Cette conférence de presse a suivi un tête-à-tête lors duquel Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont discuté d’un éventail de sujets, dont le dossier syrien.

Le président russe a qualifié d’« importante », la contribution de la Turquie à la lutte contre le terrorisme, disant que les ministères turc et russe de la Défense allaient bientôt renforcer leur coopération au sujet de la Syrie.

« Nous sommes tombés d’accord avec les Turcs sur l’annulation des sanctions et nous cherchons à faire annuler le visa d’entrée pour les citoyens turcs et vice versa. La Turquie et nous, nous sommes sûrs que la création des zones de désescalade pourra renforcer le régime de cessez-le-feu en Syrie », a affirmé le président russe.