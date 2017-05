Présidentielle 2017 : comment Macron pourrait gouverner par ordonnances (RTL)

Le candidat du mouvement "En Marche !" souhaite employer cette méthode pour gouverner de façon "rapide et efficace".

Emmanuel Macron n’a pas le temps. S’il est élu président de la République, l’ancien ministre de l’Économie compte adopter une méthode de gouvernement qu’il réprouvait encore il y a seulement quelques mois. "Je souhaite introduire dès l’été un projet de loi d’habilitation pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation, détaillait-il dans les colonnes du JDD daté du 9 avril. Il s’agit de donner plus de place à l’accord majoritaire d’entreprise ou de branche, d’une part, d’encadrer les décisions des prud’hommes, d’autre part. Le tout par ordonnances, pour procéder de manière rapide et efficace". Mais en quoi cela consiste-t-il de diriger la France en mettant en vigueur des réformes à coups d’ordonnances ?...

