Pujadas éjecté : la victoire du Crif (Panamza)

Le 17.05.2017 à 13h19

La question taraude aujourd'hui la rédaction effondrée de France 2 : pourquoi, après presque 16 ans de bons et loyaux services, David Pujadas a-t-il été séchement débarqué du journal télévisé de 20h au profit d'Anne-Sophie Lapix?

Souvenez-vous.

Le 12 février 2016 , Panamza révélait une information abondamment reprise (voire plagiée) sur les réseaux sociaux et totalement passée sous silence dans la presse classique.

DÉLIRANT : LE CRIF ACCUSE DAVID PUJADAS DE COMMETTRE DES "ATTAQUES ANTISÉMITES".

Jeudi 11 février, Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a adressé une lettre à la direction de France Télévisions {http://panamza.com/bfx}.

Le motif : le courroux du président du Crif à l'encontre d'un reportage diffusé le 10 février dans le journal télévisé de France 2 et consacré au mouvement "Boycott Désinvestissement Sanction" {http://dai.ly/x3riol1}.

En dépit du ton plutôt factuel -voire tiède- du reportage, le Crif l'accuse de faire "l'apologie du BDS".

Depuis 48 heures, plusieurs associations et personnalités ultra-sionistes sont déjà passées à l'offensive. Le CSA a ainsi été saisi par le BNVCA dirigé par l'extrémiste pro-israélien Sammy Ghozlan {http://panamza.com/bfy}.

Même réaction indignée de la part de l'association Europe-Israël qui compare -sans rire- le reportage à "la promotion du viol" {http://panamza.com/bfz}.

Gil Taïeb, figure emblématique de la communauté juive, vice-président du Crif, ex-militant du Bétar, proche de la LDJ, fondateur de "l'association du bien-être des soldats israéliens" et époux de l'élue PS Karen Taïeb, a également fustigé David Pujadas, accusé d'avoir "participé à cet acte illégal" : "l’appel au boycott d'Israël"

{http://panamza.com/bga;http://panamza.com/ahq;

http://panamza.com/ahr;http://panamza.com/ahs;

http://panamza.com/aht; http://panamza.com/1866}.

Dans sa lettre, le président du Crif reproche également à David Pujadas d'avoir "donné très longuement la parole à une activiste patentée dans un débat contre M. Alain Finkielkraut". Selon Roger Cukierman, "M. Pujadas se distingue encore une fois par des comportements perçus par de nombreux Français juifs comme des attaques antisionistes, voire antisémites" {http://panamza.com/bfx}.

Rappel : tout au long de sa carrière vieille de 25 ans (TF1, LCI, France 2), David Pujadas ne s'est jamais distingué par un quelconque ton critique à l'encontre d'Israël ou du Crif.

Au contraire : en 2013, il avait donné sa caution journalistique à l'imam lancé en 2009 par Sammy Ghozlan et sponsorisé depuis par le Crif : Hassen Chalghoumi. Pujadas avait co-signé avec "l'imam de Drancy" un livre promotionnel d'entretien. À propos de Chalghoumi, Pujadas avait même déclaré ceci auprès du Nouvel Obs : "Je suis frappé par ce petit quelque chose d’irradiant chez lui. Il se dégage de cet homme une sorte de sérénité et de paix intérieure. Comme souvent chez les hommes de spiritualité" {http://panamza.com/bgb}.

Pour en savoir plus sur le Crif et sa dérive sioniste, islamophobe et attentatoire à la liberté d'expression, consultez le dossier de Panamza {http://panamza.com/10562}.