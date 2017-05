Pujadas : hommes (et femmes)-tronc solidaires (Arrêt sur images)

Pujadas : hommes (et femmes)-tronc solidaires Par Juliette Gramaglia Arrêt sur images

Hommages en série pour David Pujadas. Le présentateur du 20 heures de France 2 a appris mercredi 17 mai qu'il sera écarté définitivement du JT qu'il présentait depuis 16 ans, à la fin de la saison. Depuis, les hommages des hommes (et femmes) tronc de la télé française, ses ex et actuels collègues, se multiplient.

C'est un bel élan confraternel. La présentatrice du 13 heures de France 2, Marie-Sophie Lacarrau, le présentateur du 20 heures de TF1, Gilles Bouleau, le "joker" de David Pujadas au 20 heures, Julian Bugier, tout comme Léa Salamé, qui co-présente avec PujadasL’Émission Politique, ont tous tenu à saluer le travail de leur collègue, qui quittera la présentation du 20 heures de France 2 à la fin de la saison. Rien d'exceptionnel dans cette vague d'hommages : en 2015, lors du départ de Claire Chazal du JT Week-end de TF1, les éloges avaient été nombreux également.