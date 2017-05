Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 29 avril 2017 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

00’40 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée et utilisation de munitions au phosphore blanc par l’armée ukrainienne

04’15 » – L’OSCE ne peut plus accéder aux zones de stockage des armes lourdes ukrainiennes

04’44 » – Déclarations belliqueuses des autorités ukrainiennes

05’28 » – Pertes hors combat et crimes commis par les soldats ukrainiens pendant leurs « entraînements »

06’02 » – Le régiment Azov terrorise les civils dans la zone de Marioupol

06’41 » – Arrivée d’armes et d’instructeurs de l’OTAN sur la ligne de front, incompétence des soldats ukrainiens

08’24 » – Disparition massive d’armes lourdes et légères au sein des unités de l’armée ukrainienne

09’43 » – Manque de nourriture pour plusieurs unités des FAU sur le front

10’35 » – Démissions de masse au sein des troupes aéroportées ukrainiennes

OSCE

11’20 » – Une voiture de l’OSCE saute sur une mine – Un mort, deux blessés, et beaucoup de questions en suspens

DIVERS

19’20 » – L’Ukraine prive la RPL d’eau et d’électricité et envisage de faire subir le même sort à la RPD

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE

21’47 » – La ville de Kiev veut se débarrasser de ses sans abris pour l’Eurovision et problèmes de sécurité

25’13 » – L’Ukraine se retrouve 3e du classement mondial des pays où les gens sont les plus malheureux

26’11 » – 2017, année nazie à Kiev

27’12 » – Les autorités ukrainiennes poursuivent un vétéran de la Seconde Guerre Mondiale

27’52 » – Kiev veut museler les chaînes de radio et de TV qui ne vont pas dans son sens

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

28’35 » – Porochenko délire sur l’armement russe présent dans le Donbass

29’46 » – Conclusion