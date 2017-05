Risque de pauvreté en Allemagne : même le FMI met en garde Berlin (Marianne.net)

La hausse de la pauvreté en Allemagne devient à tel point inquiétante que même le Fonds monétaire international (FMI) s’en est alarmé, ce lundi 15 mai, dans son rapport annuel.

Croissance au beau fixe (+1,9% en 2016), excédent commercial record (252,9 milliards d’euros, avec un volume d’exportations plus important que jamais), taux de chômage au plus bas (5,8% en mars 2017)… L’Allemagne de la Chancelière Merkel est régulièrement érigé en modèle en France et ailleurs en Europe, dans le sud notamment parmi "les mauvais élèves" de la discipline budgétaire. Seulement cette belle réussite économique cache une dure réalité : le risque de pauvreté a explosé outre-Rhin ces dernières années. A tel point que même le Fonds monétaire international (FMI) s’en alarme, ce lundi 15 mai, dans son rapport annuel. "Malgré un filet de sécurité sociale bien développé et une forte progression de l’emploi, le risque de pauvreté relative [en Allemagne] demande une attention continue", alerte-t-il en effet...

