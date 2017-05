ONPC. Ruquier accuse Vallaud-Belkacem de "fausse information" sur la réforme de l'orthographe (Vidéo)

Laurent Ruquier accuse l'ex-ministre de l'éducation nationale, Vallaud-Belkacem, de fausse information sur la réforme de l'orthographe. Selon Ruquier "La seule fake news est de dire que Vanessa Burggraf a fait des fake news, c'est ça la fake news. Mme Belkacem s'est servie parce qu'elle est fragile en ce moment parce qu'elle vient de perdre son emploi au gouvernement et en plus elle n'est pas sûre d'être à nouveau député...".

Ce sujet a visiblement déclenché une grande polémique sur les fake news sur un sujet somme toute assez insignifiant. On pourra dire in fine que Vallaud-Belkacem avait pour partie raison tout comme Burggraf d'ailleurs. En clair, il n'y a pas eu de véritable réforme de l'orthographe dans le sens où celle-ci n'avait rien d'obligatoire et n'entendait pas réformer l'orthographe. Oui c'est un peu tiré par les cheveux et abscons. Il s'agissait plus de propositions de l'Académie française pour une réforme de l'orthographe avalisée en 1990 qui sont bien passées sous le ministère de Vallaud-Belkacem en 2016 et qui si elles ont été précisées dans des livres scolaires n'avaient pas de valeur contraignante pour les enseignants.

De toute évidence si Belkacem n'a pas initié de réforme de l'orthographe, elle fut proposée par l'Académie française en 1990 , c'est bien sous son ministère qu'une réforme a été proposée en 2016. Les recommandations de l'Académie française n'avaient rien d'obligatoires. Ce texte, qui n’a qu’une valeur de préconisation mais qui n’est, en rien, obligatoire, publié le 6 décembre 1990 par le Conseil supérieur de la langue française a été remis au goût du jour, 26 ans plus tard sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem et n'a rien de honteux en soi.

- Najat Vallaud-Belkacem : Vous pensez que le Français est absolument essentiel alors vous avez dû vous réjouir car dans les nombreuses réformes que j'ai menées, il y avait la réforme des programmes...

- Vanessa Burggraf : Hmm, j'ai vu votre réforme de l'orthographe... Moi ça m'a atterrée...

Une remarque qui a provoqué l'ire de la ministre, à la fois hilare et choquée. "Franchement, excusez-moi mais là... Vanessa, Vanessa, je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe ! C'est une fake news. Ce n'est pas possible, vous vous rendez compte!".

- "Dans l'école de ma fille, je suis désolée, il y a des dictées où on enlève l'accent circonflexe, les petits tirets et le mot 'oignon' on ne l'écrit plus o-i-g-n-o-n, on l'écrit o-g-n-o-n!"

- "Je n'en reviens pas [...] Je n'en rajoute pas je ne veux pas vous mettre en difficulté, on va oublier cette discussion".

" - Donc vous n'avez pas fait la réforme de l'orthographe ? Tout cela c'est un mensonge ? Donc cela c'est un fake-news ?

- Mais évidemment. Tout comme je n'ai pas imposé l'apprentissage obligatoire de l'arabe au CP. Vous y avez aussi cru peut-être?"

- Mais vous y étiez favorable..."

- "Cela fait trois ans que je suis sujette à toutes les fake news, à tous les mensonges, à toutes les insanités de la terre et vous, vous êtes journalistes et vous tombez dedans ! Et vous relayez ça ? Comprenez que je sois furieuse !"