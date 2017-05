Se politiser pour agir en Afrique : le défi et le devoir de notre génération (JAI)

Après des études à Paris et un passage chez Havas notamment, Hamza Hraoui est rentré au Maroc en 2013 pour s'occuper des affaires publiques et de la communication d'un groupe agricole panafricain. Il est fondateur et délégué national de l'antenne politique En Marche au Maroc.

L’Afrique continent de l’avenir, l’Afrique qui se réveille… Il est, vous le savez, de bon ton d’être afroptimiste.

Et les scènes pullulent, dans les salles de conférence des grands hôtels de nos capitales ou sur les réseaux sociaux, où chacun se congratule et se félicite de cette Afrique émergente. Où on l’observe, on le dit, on le commente…

Et l’on se régale de débats thématiques… Quelle place donner à la religion dans une perspective de modernité et d’émancipation intellectuelle ? Quel système d’enseignement et de formation professionnelle mettre en place dans des pays où la Mission française et l’École américaine font de l’ombre à l’école publique, ou à ce qu’il en reste ? Comment capitaliser sur l’esprit entrepreneurial des Africains pour sortir de la perfusion des ONG, et des bailleurs de fonds, développer une classe moyenne et mieux répartir les richesses ? Comment préserver l’environnement dans des pays où les ressources sont accaparées par des intérêts privés et où ce sujet n’est pas la priorité ? Comment améliorer les conditions de vie des 72% de jeunes Africains qui vivent avec 2$ par jour ?