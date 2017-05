Selon Postol du MIT, il y a une analyse chimique défectueuse dans le rapport de renseignement français alléguant de l'utilisation de sarin par le gouvernement syrien à Khan Cheikhoun (Washington's Blog)

* Theodore A. Postol, professeur émérite en science, technologie et politique de sécurité nationale, au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

La France confirme donc de façon indépendante et avec certitude que du sarin a été employé le 4 avril. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie et le Directeur général de l’OIAC ont de leur côté établi l’emploi de sarin sur la base d’analyses de prélèvements biomédicaux. 1.c) Selon les renseignements obtenus par les services français, le procédé de synthèse du sarin, développé par les scientifiques du Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS) et employé par les forces armées et de sécurité syriennes, implique l’utilisation d’hexamine comme stabilisant. Le DIMP (diisopropylméthylphosphonate) est également connu pour être un produit secondaire généré par ce procédé. 1.d) Ces renseignements sur le procédé utilisé par le régime et qui signe sa responsabilité dans l’attaque du 4 avril reposent, entre autres, sur l’analyse du contenu d’une grenade non explosée mise en oeuvre de façon certaine par le régime syrien lors de l‘attaque de Saraqeb, le 29 avril 2013.

Le diagramme plus bas montre la réaction chimique du sarin qui mène au DIMP. Le sarin est une molécule complexe instable qui peut facilement être perturbée par des impuretés contenues dans le produit final. Il est généralement produit en mélangeant un complexe et il est difficile de produire le produit chimique connu comme le DF avec l'isopropanol. Les réactions chimiques qui produisent le sarin produisent aussi le fluorure d'hydrogène, un acide puissant et fortement corrosif. Pour enlever le fluorure d'hydrogène produit avec le sarin, "un agent piégeant le fluor" est mélangé avec l'isopropanol quand les deux composants binaires sont combinés. Le composant qui est typiquement utilisé comme un piégeur du fluor est l'amine isopropyl. L'isopropyl amine ne joue pas un rôle dans la production du sarin, son but est simplement de lier chimiquement les ions fluor dans la production simultanée de fluorure d'hydrogène.

Il est donc clair que l'analyse des services de renseignement français qui a mené à l'identification de sarin comme étant produit par le gouvernement syrien aurait mené à la même conclusion s'il avait été appliqué à une attaque autochtone de sarin à Denver dans le Colorado. Ceci serait particulièrement le cas si une munition semblable dispersant du sarin à celle décrite par le rapport français dans l'attaque au sarin du 29 avril 2013 avait été utilisée dans l'attaque évoquée plus haut. Ces munitions particulières avaient une petite charge d'explosifs militaires pour rompre le conteneur et disperser le sarin. L'explosif aurait certainement produit de l'hexamine comme sous-produit. L'hexamine pourrait avoir aisément cassé les liens de fluor sur un peu de résidu de sarin menant à la production de DIMP. Cependant, ceci n'est pas le seul chemin pour produire des résidus de DIMP lors d'une attaque au sarin.

Theodore Postol est professeur de Science, Technologie et de Stratégie en Sécurité Nationale dans le programme de Science, Technologie et Société du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il a fait ses études de premier cycle en physique et de deuxième cycle en ingénierie nucléaire au Massachusetts Institute of Technology. Après avoir obtenu son doctorat, le Professeur Postol a rejoint l’équipe du Laboratoire National Argonne, où il a étudié la dynamique microscopique et la structure des liquides ainsi que des solides amorphes à l’aide de la diffusion de neutrons, de rayons X, et de lumière, en parallèle avec des techniques informatisées de dynamique moléculaire. Par la suite, il s’est dirigé vers le bureau du Congrès d’Évaluation Technologique pour étudier les méthodes de déploiement des missiles MX, et, plus tard, il a travaillé comme conseiller scientifique auprès du chef des opérations navales.

Après avoir quitté le Pentagone, le Professeur Postol a participé à la mise en place d’un programme à l’Université de Stanford pour former les chercheurs en milieu de carrière à étudier les développements dans les technologies d’armement relatives à la défense et à la stratégie de contrôle des armes. En 1990, la Société Américaine de Physique remet le prix Leo Szilard au Professeur Postol. En 1995, il reçoit le prix Hilliard Roderick des mains de l’Association Américaine pour l’Avancée des Sciences, et en 2001 le prix Norbert Wiener remis par Les Professionnels de l’Informatique pour la Responsabilité Sociale pour avoir débusqué un grand nombre d’affirmations fausses sur les défenses par missiles.