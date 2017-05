Selon un ministre israélien, "il est temps d'assassiner Assad" (Times of Israel)

Le ministre du logement et de la construction israélien, Yoav Galant, a appelé à assassiner le Président syrien Bashar al Assad.



Galant a fait ces déclarations lors d'une conférence à l'extérieur de Jérusalem suite aux allégations étatsuniennes récentes selon lesquelles des forces de sécurité syriennes conduisaient des exécutions de masse et brûlaient les corps "des victimes".

Selon Times of Israel, il a déclaré : "Selon moi, nous avons passé la ligne rouge et il est temps d'assassiner Assad, c'est aussi simple que cela".

- Times of Israel Israel minister : The Time has come to assassinate Assad