Selon un sondage Harvard-Harris, 65% des Etatsuniens estiment que les médias mainstreams publient régulièrement de fausses informations (The Hill)

Près des deux tiers des Etatsuniens disent que la presse grand public abonde de fausses informations, un sentiment qui est partagé par une majorité d'électeurs toute tendance politique confondue.



Selon les données du dernier sondage de Harvard-Harris, qui a été fourni exclusivement à The Hill, 65% des électeurs pensent qu'il y a beaucoup de nouvelles fausses dans les médias traditionnels.



Cet avis est partagé par 80% des Républicains, 60% des indépendants et 53% des Démocrates. D’ailleurs, 84 % des sondés ont déclaré ne plus savoir à quelles informations se fier sur Internet...

Source :

- The Hill Poll: Majority says mainstream media publishes fake news