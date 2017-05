Sénégal. Guy Marius Sagna sur les accords d’exploration signés avec Total : « il y a un vaste tong-tong de notre pays » (Afriques en Lutte)

« Devons nous accepter en tant que pays parmi les moins développés, les moins avancés et les plus pauvres, que dans cette mondialisation nous ayons une posture du cheval et que les autres pays soient les cavaliers ? Devons nous accepter d’avoir des positions inférieures où nous servons les autres et nous ne servons pas notre propre pays ? », fulmine Guy Marius Sagna .

Toutefois, il précise qu’il n’est pas contre l’arrivée des investisseurs au Sénégal : « L’arrivée d’investisseurs étrangers n’est jamais un crime. Mais, la question est de savoir sur quel rapport, sur quel format, ces investisseurs doivent arriver. Pouvons-nous accepter que dans un pays où il y a chaque année près d’un million de sénégalais qui vivent dans l’insécurité alimentaire que vous ne bénéficiez que de 3% de votre or ? Pouvons nous accepter que dans un pays où plus de 57% de la population ne savent ni lire ni écrire que la majeure partie de notre pétrole bénéficie à la France ou à d’autres pays ?, campe-t-il »

L’invité de Zik FM de déclarer : « voila les questions de fond auxquelles nous sommes confrontés, et le fait que la part belle soit cédée aux investisseurs étrangers et le peu qui reste à notre pays soit englouti par l’élite local, cela est un crime ».

Selon lui, « Il y a un vaste tong-tong de notre pays. Tong-tong qui bénéficie à l’impérialisme étrangère, que ça soit les Etats-Unis, l’Angleterre ou d’autres pays. La France dans ce schéma là occupe, pour des raisons historiques, une place particulière ».

De l’avis du coordonnateur de la Coalition NON AUX APE , dans d’autres pays, Total est en train de faire des dégâts : « cette société française a accaparé leurs ressources naturelles et n’a cédé que des miettes aux populations ».