Sitôt investi, le nouveau chef de guerre Macron défile dans un véhicule militaire sur les Champs-Elysées sous la pluie

Macron nouvellement intronisé président s'est empressé de défiler sur les champs-Elysées sous la pluie dans un véhicule militaire. Un geste fort envoyé à l'armée et à l'Etat-major qui gouverne dans les coulisses sur les questions militaires et des Affaires étrangères. Vers la continuation du militarisme et de l'impérialisme français en Afrique et au Proche et Moyen-Orient ?

En tous les cas, le président Macron tenait à faire savoir qu'il était le nouveau chef de guerre élu par les Français piloté par les militaires dans une Vème République qui ne laisse aucun pouvoir décisionnaire aux Parlementaires sur les questions de politique étrangère. Macron, nouveau chef des armées tout puissant, qui veut restaurer le service militaire envisage-t-il de renforcer le régime militariste de la Vème République ?





A suivre...