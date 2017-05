Syrie: la Russie et les USA intensifient leurs contacts (AFP)

Les militaires russes et américains intensifient leurs contacts en Syrie pour protéger leurs forces respectives, qui évoluent dans un espace de plus en plus restreint sur le terrain, selon l’AFP citée par ISNA.

"Nous avons dû augmenter" les échanges d'informations avec les Russes, étant donné l'espace aérien plus restreint où nous évoluons tous", a expliqué mercredi à la presse le général américain Jeffrey Harrigian, qui commande les opérations aériennes américaines au Moyen-Orient.

Les forces du régime de Bachar al-Assad et leurs alliés, dont la Russie, progressent désormais vers l'est de la Syrie, se rapprochant des zones où la prétendue coalition menée par les États-Unis mène des opérations contre Daech.

Cette progression augmente le risque d'incidents entre les forces pro-régime et les forces de la coalition, alors que les négociations internationales pour un règlement du conflit syrien n'avancent guère.

La semaine dernière, des chasseurs américains ont ciblé les forces pro-Assad qui avançaient vers al-Tanaf, une ville syrienne où des forces spéciales américaines entraînent des groupes de l’opposition...

