Syrie : vers la fin de l’alliance Russie/Hezbollah ? (Press TV)

Les pourparlers russo-américains auraient abouti et une zone tampon devrait être créée dans le sud de la Syrie.

Sputnik, qui reprend cette information, évoque même une prochaine série de pourparlers qui décidera de la superficie de la zone en question, de la formation de conseils locaux, de la présence d’observateurs pour veiller au bon déroulement de la trêve, de l’acheminement d’aides humanitaires.

Les forces du Hezbollah en Syrie. ©Réseau international

À en croire des sources proches de l’opposition syrienne, la zone en question s’étendra de Quneitra dans le Golan occupé à Deraa en passant par la banlieue de Soueïda, toutes situées en Syrie, pour atteindre la localité frontalière d’al-Tanaf en Irak. Cité par ces mêmes sources, l’ex-ministre jordanien du Renseignement, a fait part du feu vert accordé par Amman à l’idée de la création de cette zone comme telle que prévue par Washington et Moscou, car l’idée « cadre bien avec l’intérêt qu’a la Jordanie à protéger ses frontières nord avec la Syrie ». L’ex-ministre affirme vouloir préserver « la profondeur stratégique jordanienne » de tout risque « lié à l’infiltration des groupes terroristes actifs dans le sud de la Syrie ». L’ancien ministre jordanien a mis dans le même temps l’accent sur le fait que la zone tampon en question différait de ce que « la Russie et l’Iran qualifient de zone de désescalade », car ces zones de désescalade devraient être placées « sous la supervision de l’ONU », contrairement à la zone tampon « décidée par la Russie et les États-Unis ».

Un accord signé jeudi 4 mai entre Russes, Turcs et Iraniens, prévoit la création de zones de désescalade et de zones de sécurité en Syrie. ©La Croix/AFP

La perspective d’avoir une zone tampon dans le Sud syrien à laquelle la Russie aurait donné son aval signifie-t-elle pour autant une révision de l’alliance de Moscou avec Téhéran ?

Selon l’opposition syrienne, « le Hezbollah serait totalement exclu de la zone en question ». Est-ce la vérité ? L’ancien ministre jordanien du Renseignement a évoqué « des éléments politiques, militaires et humains qui devront être réunis avant que l’idée prenne réellement corps ». Sur le plan politique, « on ne peut voir l’émergence d’une zone tampon dans le sud sans l’aval préalable de toutes les parties impliquées dans la crise ». « La Jordanie ne veut pas que cette zone se transforme en une zone de confrontation et de combat. Partant, la Jordanie souligne que la zone tampon devrait avoir le feu vert de toutes les parties impliquées, » ce qui demande au préalable l’établissement de canaux de communication entre la Russie, les États-Unis, la Jordanie et le gouvernement syrien. Ces explications trahissent les doutes qui entourent la mise en application d’un tel projet qui contient également des zones d’ombre sur le sort des réfugiés ou sur la mission à définir pour les observateurs chargés de faire respecter la trêve.

Bref, le projet que l’opposition syrienne prétend être voué « à sonner le glas de la présence du Hezbollah dans le sud de la Syrie » n’est qu’une formule boiteuse, approximative, qui reste vague surtout sur les modalités de sa mise en application. Pour certains analystes, ce soi-disant plan négocié entre Russes et Américains n’est qu’un alibi destiné à justifier le refus de la Jordanie de passer à l’acte et de lancer cette offensive tant de fois promise contre le Sud syrien. Quelle que soit la nature de ce soi-disant plan, il n’aura jamais raison de l’alliance Moscou/Résistance. Pour preuve, les Unités de mobilisation populaire irakiennes, les Hachd al-Chaabi, continuent à progresser vers les frontières syro-irakiennes. Après avoir « nettoyé » quelque 20 kilomètres des frontières avec la Syrie de la présence de Daech, elles disent vouloir reprendre coûte que coûte le contrôle du point de passage stratégique d’al-Tanaf. Les sources militaires affirment s’attendre à de très violents combats dans le sud du désert syrien opposant les terroristes armés par Washington à l’armée syrienne et ses alliés. Selon Al-Alam al-Jadid, le Hezbollah d’Irak et d’autres composantes des Hachd al-Chaabi sont déterminés à s’approcher du point de passage d’al-Tanaf.

Al-Tanaf est contrôlé depuis 2016 par les terroristes de Jaish al-Maghawir. L’armée syrienne, elle, a l’intention d’envoyer massivement ses troupes à Deraa pour libérer le point de passage frontalier de Nassib. C’est dire que le sud de la Syrie ne servira jamais d’arrière-cour aux projets visant à faire imploser l’État syrien...