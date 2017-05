Sud de la Syrie. Les forces spéciales russes à Sweida à proximité de la Jordanie (Press TV)

Les forces spéciales de Russie, accompagnées de parachutistes russes viennent de débarquer à al-Sweida, une province non loin de Damas et qui se trouve à quelques centaines de kilomètres des frontières jordaniennes.

Ce nouveau déploiement a lieu à peine 3 jours après des frappes aériennes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre un convoi militaire syrien qui traversait les frontières syro-irakiennes.

Selon des sources syriennes, citées par l'agence de presse iranienne Mizan, des dizaines de forces spéciales et de parachutistes russes viennent d'arriver à Sweida. Ces forces auront pour mission de conseiller les forces syriennes, de les former mais surtout de faire face à toute éventuelle offensive américano-jordanienne contre le sud de la Syrie. Certaines sources locales évoquent l'intention de la Russie de créer une "nouvelle base militaire" à Sweida, information qui n'a pas été confirmée de source indépendante.

Jeudi des chasseurs américains et britanniques ont bombardé les positions de l'armée syrienne sur la route donnant accès au désert de Syrie, cette région frontalière avec l'Irak via le point de passage d'al-Tanaf. Le dernier bilan officiel évoque la mort de 9 soldats syriens et plusieurs civils au cours de ce raid qui a fait par ailleurs des blessés.

Le conseil de sécurité russe a convoqué une réunion d'urgence dans le sillage de cette attaque, présidée par la personne de Poutine. Le conseil a condamné cette attaque, l'a qualifiant d'illégale". Selon des informations de plus en plus récurrentes, la Jordanie s'apprête à lancer une vaste offensive contre la province de Deraa dans le sud et ce, dans le stricte objectif d'appuyer Israël dans son projet de créer " un périmètre sécuritaire" en s'emparant du sud de la Syrie.