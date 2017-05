Tension Etats-Unis / Russie. "Si vous prenez l'Est de la Syrie, nous prendrons un port au Yémen" (Moon of Alabama)

Les États-Unis quitteront-ils la Syrie si cela permet d'empêcher l'arrivée d'une flotte russe au Yémen ?



La question semble bizarre, mais si la Russie réussit dans ses négociations au Yémen on devra bientôt se poser la question.



Un néoconservateur étatsunien a récemment publié un intéressant, mais non sourcé, message sur le Yémen :



" La Russie organise des négociations sur une solution politique du conflit au Yémen en dehors des voies onusiennes afin de sécuriser des bases navales au Yémen. La Russie poursuit des négociations politiques avec les EAU et l'ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh en commençant à trouver un consensus pour le futur gouvernement yéménite...





Source :

- Moon of Alabama "If You Take East-Syria, I'll Take That Yemeni Port"