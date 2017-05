Theresa May connaissait la famille du kamikaze de Manchester (Digitalnews Network)

La campagne électorale de Theresa May est dans une situation critique aujourd'hui, alors que les résidents de Manchester sont fâchés après avoir appris qu'elle a su pendant les 5 dernières années que le père du kamikaze de Manchester était un terroriste d'Al-Qaïda vivant au dépens des contribuables près de Didsbury (Theresa May a été secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur britannique sous David Cameron de 2010 à 2016, NdT). Salman Abedi - le kamikaze de Manchester qui a visé des bambins et des enfants à l'Arena de Manchester - est le fils d'un terroriste libyen de qui Theresa May connaissait tout. Theresa May a permis à cette famille terroriste d'avoir un visa libre et leur a même fourni des passeports.

Theresa May et et son Comité 'COBRA' au 10 Downing Street savait tout du kamikaze de Manchester cinq ans avant qu'il n'ait tué des bambins, des enfants et des parents à l'Arena de Manchester parce que non seulement l'auteur de l'attentat-suicide avait été dénoncé par un membre de sa propre famille, mais le ministère de l'intérieur français avait aussi alerté le ministère de l'Intérieur de Theresa May de la menace potentielle, après un voyage que Salman Abedi avait fait en Syrie et en Libye :

Selon un ancien responsable de la sécurité en Libye, Abdel-Basit Haroun, le père du kamikaze de Manchester était un leader terroriste bien connu travaillant pour Al-Qaïda en Libye - mais vivait sur des allocations dans la banlieue de Manchester.

Le colonel Kadhafi a expulsé le père du terroriste kamikaze de Manchester de la Libye ! Et où est-il allé ? Ah - il est arrivé en Grande-Bretagne et a reçu de l'argent librement et un logement par le gouvernement de Sa Majesté - comme c'est chou et attentionné ! ...



Source :

- Digital News Network Theresa May Knew of Manchester Bomber’s Terrorist Family