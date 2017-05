"Travail de sagouin", "gros connard"... Quatre fois où Emmanuel Macron et son équipe s'en sont pris aux journalistes (France Tv infos)

(c) PASCAL LACHENAUD / AFP

Rien ne va plus entre Emmanuel Macron et les médias. Pas moins de 25 sociétés de journalistes – dont celle de franceinfo –, des directeurs de rédaction et l'organisation Reporters sans frontières ont écrit jeudi 18 mai au président de la République pour protester contre l'organisation de sa communication. L'Elysée est notamment accusé de vouloir choisir les journalistes couvrant les déplacements du président de la République.

Face à l'émotion suscitée par cette décision, la présidence a assuré vendredi ne pas vouloir "imposer un journaliste plutôt qu'un autre", mais "ouvrir l'Elysée aux journalistes sectoriels" – comprendre spécialisés dans une thématique – plutôt que de les réserver aux journalistes politiques. Pour sa part, le nouveau porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a jugé que le différend devait être "réglé" car "c'est la liberté de la démocratie française qui est en cause". D'autant que ce n'est pas la première fois que les relations entre l'équipe d'Emmanuel Macron et les journalistes sont pour le moins tendues...

