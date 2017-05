Un cancre de l'Assemblée nationale devenu Premier ministre de Macron ?

Si on analyse l'activité du député Edouard Philippe à l'Assemblée nationale en se basant sur le site mondepute.fr : en cinq ans Edouard Philippe n'a été à l'origine d'aucune proposition de lois, pas le temps pour des rapports non plus. Il n'en a rédigé aucun. Ce qui le place parmi les 150 députés qui ont le moins produit à l'Assemblée.



Au JT de 20h de France 2 du 16.05.17 il est même précisé qu'il a rédigé 6 amendements pour maintenir, entre autre, le cumul des mandats (lui même à l'époque en avait trois) et contre certaines dispositions de la loi pour le mariage pour tous. Selon France 2 il aurait été parmi les 90 députés qui auraient proposé le moins d'amendement. Il aurait effectué "seulement 8 questions orales en cinq ans" ce qui le classe parmi les moins actifs des Parlementaires. France 2 constate également un abstentéisme important : "sur 414 commissions, 27% de présence".

Il figure systématiquement parmi les 150 parlementaires les moins actifs, tant en ce qui concerne ses interventions en séance que ses propositions de loi, ses questions orales et écrites ou encore sa présence en commission. Au total, il affiche 113 semaines d’activité sur 47 mois de mandat – l’un des plus mauvais ratios de l’Assemblée.



Alors un cancre de l'Assemblée nationale est-il devenu le nouveau Premier ministre ? En tous les cas, cela ne sera pas au mérite de son activité à l'Assemblée nationale.