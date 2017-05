Un logiciel malveillant de la NSA aide à pirater des centaines d'ordinateurs dans le monde (The Intercept)

A la mi-avril, un arsenal d'outils logiciels puissants apparemment conçus par l'agence de sécurité nationale (NSA) pour infecter et contrôler des ordinateurs sous Windows a été répandu par une entité connue seulement sous le nom des "Shadow Brokers". Moins d'un mois plus tard, la menace hypothétique que les criminels utiliseraient les outils contre le grand public est devenu réel et des dizaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier sont maintenant paralysés par un virus inconnu et exige une rançon...

Source :

- The Intercept Leaked NSA Malware Is Helping Hijack Computers Around the World