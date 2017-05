Un nation criminelle : Obama et Trump devraient être emprisonnés pour crimes de guerre

Les États-Unis sont alliés avec Al-Qaida, dont les djihadistes agissent comme les fantassins de l'impérialisme au Moyen-Orient.

Les médias traditionnels nous alimentent en "fausses informations" et les juristes nous fournissent une base légale fausse. Un groupe d'anciens juristes d'Obama à la Maison Blanche - les mêmes types qui ont défendu les bombardements de la Libye par les États-Unis, les guerres de drones et la guerre contre la Syrie effectuée par "procuration" - déclare que Trump n'a pas justifié légalement son attaque sur une base aérienne syrienne. La vérité est, que les États-Unis ont fait des guerres illégales restées impunies depuis leur création. Les anciens juristes d'Obama veulent seulement blanchir leurs crimes...

Source :

- BAR Criminal Nation: Obama and Trump Both Should Be Jailed for War Crimes