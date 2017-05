USA : accord de vente d'armes de $100 mds en vue avec Riyad (Reuters)

Les Etats-Unis sont près de conclure une série de contrats d'armement avec l'Arabie saoudite pour un coût total de plus de 100 milliards de dollars, a annoncé vendredi un responsable de la Maison blanche, à une semaine de la visite de Donald Trump à Riyad.



Selon ce responsable, qui a requis l'anonymat, l'accord pourrait in fine dépasser les 300 milliards de dollars sur dix ans, et permettrait de renforcer les capacités de défense de l'Arabie saoudite, tout en préservant la supériorité militaire d'Israël, allié des Etats-Unis dans la région.



"Nous sommes dans les dernières étapes d'une série de contrats", a-t-il précisé. L'ensemble des affaires a été négocié pour coïncider avec le voyage du président américain en Arabie saoudite, le 19 mai. Riyad sera l'étape numéro un de la première tournée internationale de Donald Trump...